桃園登革熱確診數冠全台，環保局和衛生局12日趁「環境清潔日」，動員環保志工清除孳生源，鄭文燦實地走訪也撿到積水的飲料底座和啤酒罐，呼籲落實「巡倒清刷」。（蔡依珍攝）

桃園登革熱確診數冠全台，市府預計在桃園區79里置放誘卵桶，依誘捕結果製作風險地圖、區分輕重緩急，以利精準防疫，也避免蚊蟲產生抗藥性。（蔡依珍攝）

桃園登革熱確診數冠全台，市府預計在桃園區79里置放誘卵桶，依誘捕結果製作風險地圖、區分輕重緩急，以利精準防疫，也避免蚊蟲產生抗藥性。（蔡依珍攝）

桃園登革熱確診數冠全台，環保局和衛生局12日趁「環境清潔日」，動員環保志工清除孳生源，也同步請專家為350名環保志工衛教。（蔡依珍攝）

桃園登革熱確診數冠全台，環保局和衛生局12日趁「環境清潔日」，動員環保志工清除孳生源，也同步請專家為350名環保志工衛教。（蔡依珍攝）

桃園登革熱確診數冠全台，環保局和衛生局12日趁「環境清潔日」，動員環保志工清除孳生源，也同步請專家為350名環保志工衛教。（蔡依珍攝）

桃園登革熱確診數冠全台，環保局和衛生局12日趁「環境清潔日」，動員環保志工清除孳生源，也同步請專家為350名環保志工衛教。（蔡依珍攝）

全國出現16例本土登革熱病例，桃園市就佔15例，且都出現在桃園區，市長鄭文燦12日趁「環境清潔日」動員環保志工清除孳生源，並宣布將在桃園區79里部署誘卵桶，每里10個、每周回收1次，依誘捕結果製作風險地圖、區分輕重緩急，以利精準防疫，也避免蚊蟲產生抗藥性。

鄭文燦表示，桃園共確診15例本土登革熱病例，其中有10例是透過社區健康監測採血站發現的無症狀感染個案，為防堵疫情蔓延，除持續加強熱區環境清理工作，環保局也與國衛院蚊媒傳染病防治研究中心合作，優先於桃園區各里放置「病媒蚊誘卵桶」，監測病媒蚊數量，並根據監測結果，啟動高風險區域的環境檢查與孳生源清除作業，降低疫情傳播風險。

國家蚊媒傳染病防治研究中心博士黃旌集解釋，蚊子體表覆蓋形狀及顏色不同的鱗片，誘卵桶為黑色小桶，內裝清水與紙，蚊子「凡走過必留下痕跡」，將在79里、每里以九宮格形式平均擺放10個誘卵桶，1個禮拜回收時，若發現有6個以上桶子採集到蚊子、且出現500顆卵，就列為「優先里」清除孳生源，分級列管巡查，也會將回收卵數上傳E化系統，製成陽性率分佈圖，對比登革熱確診地緣關係，透過科學化數字檢視防疫有無成功。

黃旌集也提到，噴藥會產生抗藥性，若有確診病患，周邊蚊子可能也帶病風險，當然要殺，但全面噴藥治標不治本，關鍵仍在環境清潔、減少積水容器，他過去都在南部防治登革熱，坦言南部只要看到陽性容器就重罰，但北部往往要有疫情才會罰，隨著氣候變遷疾病往北跑，強調會傳播疫情的白線斑蚊全台都有，北部民眾不該置身事外。

衛生局疾病管制科長葉潔瑩表示，8月至今已查獲近30起陽性容器，已開罰8件、共2萬7000元，其中1戶因在屋頂查到2個陽性容器，開罰6000元，多為家戶的盆栽底盤、水桶藏孑孓，巡檢時也在宮廟、公部門轄管區域查獲陽性孳生源，強調不只主建物，所屬空地等管理區域都要「巡倒清」，違者可依傳染病防治法開罰3000至1萬5000元。

(中時 )