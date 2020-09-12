蕭敬騰（老蕭）與廠商合作推出的拌麵產品，上市近一年屢創佳績，單月業績突破2000萬，熱銷程度讓全台大賣場要求緊急補貨，為了感謝消費者支持及辛苦的工作人員，老蕭12日驚喜現身內湖一間大賣場，現場購買人潮驚呼連連，更讓負責試吃攤位的阿姨們瞬間忘了疲憊，直呼是「最開心的工作日」。

老蕭自創的茶飲品牌近期正積極展店，而他去年九月聯名推出的拌麵產品業績持續長紅，為了因應廣大消費者口味，近日趁勝追擊推出新口味，並於知名美式賣場全台分店銷售，得知成績豐碩，老蕭感謝地說：「真的很謝謝大家的捧場！我們會一直堅持擁有更好的品質。」新口味全是老蕭經過多次試吃及調整後所研發出來的，希望經過這次調整，更貼近大眾胃口。

為了感謝消費者及賣場試吃人員的支持，老蕭選在人潮洶湧的週末，悄悄潛入美式賣場的試吃攤位，驚喜現身慰勞辛苦的試吃阿姨們；老蕭出其不意的從人群之中現身，更一路走到負責煮麵的阿姨身邊，令所有人當場驚呼「是老蕭」！老蕭隨即親切地與工作人員合照，並幫忙推銷拌麵，吸引消費者大排長龍準備試吃，圓滿達成「神秘任務」。

老蕭今現身內湖一間大賣場。（華納音樂提供）

(中時 )