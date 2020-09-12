2020年馬祖莒光定向越野賽吸引500人報名參賽，其中今（12）日菁英組比賽，出現情侶檔許靖胤、林冠妤分獲男子第2、女子第1，他們因定向越野認識、譜出異國戀，未來也將隨著世界各地參賽而攜手走天涯。

23歲的林冠妤投入定向越野賽6年多，2015年第1次出國比賽，2017年更是遠征芬蘭讓她見世面、開眼界，更加堅定參賽定向越野的意志，她說，藉由比賽可以得到快樂，雖然身體累又苦，但能領悟人生，那種收穫難以形容。

目前是北京清華大學運科所學生的林冠妤，被新冠疫情所困，今年留在台灣埋頭勤寫論文，今年莒光定向越野賽是她今年的第2場比賽，林冠妤身為花蓮人很喜歡西莒的純樸，而比賽地形比去年簡單，她說，可能去年來過，不再陌生。

而林冠妤的男友許靖胤是馬來西亞僑生，來台6年多了，從台灣體大4年級開始接觸定向越野賽，他的第1場比賽是在馬來西亞，也因為這個比賽讓他結識了林冠妤，開啟兩人共同的興趣、一起結伴參賽。

許靖胤表示，莒光定向今年在西莒島舉行，這個離島山城跑起來很像跑進深林中，一路上很多坡道、也能看到海景，跑起來很舒服。他連2年參賽，他說，每年的感覺都不一樣，今天跑得不順暢，可能求好心切，適得其反。

(中時 )