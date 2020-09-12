查緝毒品意外驚見亮點！新北市中和警方10日在摩鐵逮捕1名，涉嫌持有改造槍枝、以及毒品的孫姓男子，孫男也依毒品危害防制條例，及槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌被法辦，而這次一起破案的警察中，有一名身材高挑的正妹女警，吸引大家目光，同事都稱讚她超像藝人陳庭妮。
參與毒品偵辦的25歲正妹女警，名字叫曾昱瑄，身材相當高挑，身高接近170公分，外貌亮眼陽光、個性相當活潑。曾昱瑄大學就讀亞洲大學財經法律系，但夢想當警察的她，107年成功從特考班畢業，今年8月被分發至中和分局偵查隊服務。
曾昱瑄目前任職於中和分局偵查隊機動小隊警員，負責校園反毒宣導、以及青少年毒品案件專責等工作，職場上同事都很喜歡她，表現亦相當優異。曾昱瑄說，當初會想報考警察，一方面覺得工作穩定，家人也不反對，還有從小就愛看警匪片，自然而然引起興趣。
意外成為話題的曾昱瑄，對於同事認為她長的很像藝人陳庭妮，曾昱瑄謙虛的說「自己還好啦」，並大讚陳庭妮真的很漂亮。
(中時新聞網)
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