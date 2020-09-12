過馬路站吊車前觀看左右來車，婦人慘被輾壓四肢重創命危。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

過馬路站吊車前觀看左右來車，婦人慘被輾壓四肢重創命危。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

69歲張姓婦人12日在桃園區龍泉二街，站在吊車前方觀看左右來車準備過馬路，孰料32歲陳姓駕駛疑因視線死角，起步往前開，當場把張婦壓倒後輾過，一旁路人見狀連忙大喊，陳男才停下，警消到場緊急將卡在後輪的陳婦救出，全身多處骨折，目前仍在加護病房急救未脫離險境。

警方指出，32歲陳姓駕駛把車停在桃園區龍泉二街，12日上午9時23分起步往龍祥街方向直行，疑因視線死巧，未注意到69歲張姓婦人在車頭左前方等著過馬路，車前橫桿先把張婦撞倒，左前輪再輾過。

「你輾到人了！」陳姓駕駛直到對街路人大叫才知闖了大禍，連忙停下，升起車體，警消到場後，連忙爬進車底將浴血的張婦救出送醫，但張婦四肢嚴重創傷，在加護病房急救未脫離險境。

警方調查，陳姓駕駛並未酒駕，肇事原因正由警方釐清，因監視器清楚拍下張婦是在過馬路前觀看兩側也無來車，警方也呼籲，大型車死角多，不論停等紅燈或道路口前，都要和大車保持安全距離，以免發生憾事。

(中時 )