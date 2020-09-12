蘇慧倫12日舉辦「生命之花」演唱會，除了鼓鼓、魏如萱分別登台合唱，成龍、李宗盛、周華健、任賢齊及杜德偉也於安可橋段隔空現身，一同在雲端合唱〈在我生命中的每一天〉，眾星雲集。成龍、李宗盛、周華健、任賢齊及杜德偉為了力挺蘇慧倫，排除萬難，事前透過雲端錄音、拍攝，蘇慧倫今在台上感動地說：「謝謝這5位超級天團，應該說是『哥哥天團』，我們從開會到配唱、拍攝，花了四個多月的時間。」全場觀眾隨即報以熱烈掌聲。

蘇慧倫今晚唱完〈戀戀真言〉等歌，笑問歌迷自己曾陪伴大家度過多少歲月？當年也是「擋泥板女神」的蘇慧倫幽默地說：「睡覺時旁邊的牆上，還是在你們機車後面過，幫你們擋了多少泥巴？」她今晚共準備四套華服及31首曲目，歌迷則以應援驚喜回應，在她唱完〈在我生命中的每一天〉時，舉起「謝謝你陪我一起青春，一起老去」、「4EVER」手幅，讓不知情的蘇慧倫在獻唱最後一首歌〈你會想念我嗎〉時，終於情緒潰堤、忍不住落淚；此外，五月天、周華健、劉若英、宇宙人及蕭秉治等圈內好友，今以貓狗乾糧代替花籃送到演唱會後台，為她開唱獻上祝福，共計49包狗糧及9包貓糧將轉送流浪動物慈善團體。

蘇慧倫今在北流舉辦演唱會。（相信音樂提供）

蘇慧倫今在北流舉辦演唱會。（相信音樂提供）

(中時 )