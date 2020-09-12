抓住夏天的尾巴，雲林縣北港鎮公所親子野餐派對登場。（讀者提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣北港鎮公所12日在北港溪河堤旁舉辦「藝童野餐趣」，打造專屬小朋友的「童」樂會，現場不僅有小朋友最喜歡的魔幻泡泡秀、奇幻魔術秀、小丑氣球秀等，還特別安排漫威英雄與MOMO家族帶動跳，帶給小朋友1個最歡樂的周末。

「藝童野餐趣」除了有精采的表演外，主辦單位還與在地商家合作，以農特產打造200個「藝童野餐禮盒」，一開放線上訂購就瘋搶秒殺，配合野餐墊免費租借，讓民眾什麼都不用帶，就能輕鬆參與野餐活動，享受草地野餐的樂趣。

北港鎮長蕭永義表示，每年暑假期間看到很多家長帶小朋友出門遊玩，但準備大包小包的行李很麻煩，透過與在地商家合作，用在地農特產幫民眾準備野餐盒，不但能幫助農家及商家銷售產品，也讓民眾輕鬆出門遊玩，共創雙贏。

現場也結合北港媽祖信仰文化，將媽祖傳奇故事「孝子釘」融入闖關遊戲中，5道關卡分別為「泳渡黑水溝」、「媽祖有保庇」、「鐵釘入青石」、「千里尋母去」、「大聲說愛你」，小朋友必需爬過氣墊障礙物、擲聖筊、分貝機考驗，寓教於樂。

「紙飛機比賽」則依小朋友身高分為3個組別，丟擲最遠者可獲得500元超商禮券，結合學習及遊玩，讓小朋友一起玩耍、競技、拿獎金。

鎮公所指出，今年上半年度因為疫情影響，許多活動都取消或是縮小規模，但隨著下半年度疫情穩定，國內旅遊及活動也陸續開跑，希望藉由此次活動，帶給小朋友1個快樂的夏天假期。

(中時 )