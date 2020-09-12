雲林縣長張麗善（前中）參與「萊豬不要來」公投連署，堅決反對美豬進口。（張朝欣攝）

國民黨12日發起「萊豬不要來」公投連署，養豬大縣雲林縣連署踴躍，雲林縣長張麗善也到場參與，強調國民黨捍衛民眾健康的決心不變，尤其雲林為養豬大縣，是全國指標縣，為了豬農與全民權益，堅決反對美豬進口。

針對蔡政府宣布開放美國瘦肉精豬肉進口，國民黨發起全國各縣市全民食安公投第1階段連署，國民黨雲林縣黨部主委許宇甄、雲林縣長張麗善、立委林文瑞等人，在虎尾鎮布袋戲館呼籲雲林縣民站出來支持食安公投，展現人民的意志。

張麗善表示，雲林縣是養豬大縣，蔡政府事先未與產業界溝通就進口瘦肉精美豬，對產業鏈的衝擊相當大，且瘦肉精會影響生育能力，現在都嚴重少子化了，若再進口瘦肉精美豬，豈不是要年輕人都無法生育下一代。

張麗善強調雲林縣堅持「豬肉瘦肉精零檢出」，未來一定依雲林縣《食品安全衛生管理自治條例》，對違規者開罰至少6萬元，她絕對會維護雲林縣良品豬肉的品質，讓消費者對雲林豬肉有信心，同時確保豬農權益。

許宇甄指出，蔡英文總統粗暴決定國人健康與台灣的未來，看不到任何影響評估就逕行宣布開放美國瘦肉精豬肉進口，呼籲全民用公投收回對蔡政府的授權，由人民自己作主。

許宇甄說國人豬肉食用量大，且國人愛吃內臟，政府有關美豬油脂標示、豬肉原產地標示的規範混亂無章，諸多亂象讓國人對未來進口瘦肉精豬肉的管理毫無信心。

(中時 )