前高雄市長韓國瑜在任時對「路平、燈亮、水溝通」相當重視，成為韓粉耳熟能詳的政績。對此，日前現任市長陳其邁也邀請多名立委、議員騎電動車驗收鳳山區澄清路段的道路刨鋪品質，以示對路平的重視。但有網友指出，岡山一處道路柏油鋪設品質有問題，並酸陳其邁騎車驗收路平落伍了。
為體驗高市路平績效，陳其邁11日上午特地與立委李昆澤、許智傑，高市議員郭建盟、林智鴻等人一同騎乘電動機車，從鳳山行政中心延澄清路騎到寶業滯洪公園，並聽取工務局道路挖管中心的簡報。
臉書粉專「care高雄」PO出一張圖表示，軟趴趴的柏油路面，這到底是什麼施工品質？還是因爲市長是軟男，連柏油路面都這麼軟？有這種鋪完五天就下陷的路面嗎？
該粉專指出，這處柏油鋪設品質有問題的道路位於高雄岡山，並針對陳其邁日前「驗收路平」的行動狂酸，「你還在騎車驗收路平？落伍了，用機車中柱就可以了」。
其他網友也留言回應，「說的嚇死人，做得嚇死人，817的品質就這樣吧」、「哇靠！厲害了，叫邁第一名」、「可以下臺一鞠躬了，爛透了」「連鋪個路都不忘強調柔軟度的重要性」。
(中時新聞網)
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