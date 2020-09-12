蕭姓員警穿制服前往總統官邸陳情。（陳鴻偉翻攝）

蕭被「自己人」擋下，要求他離開。（陳鴻偉翻攝）

龜山分局蕭姓警員因2012年追捕贓車案件，不滿警力沒來支援，對外痛批自家分局，他認為此後就遭長官惡整，被調到偏僻的交通隊保管場，8日晚他舉布條跑到總統官邸前抗議，要找蔡英文陳情，遭維安的軍警制止，他後來又轉往行政院長官邸繼續陳情，經協調後才願離去。

蕭當年追查1部贓車，向桃園縣警察局勤務中心要求支援結果沒人來，他事後對外痛批單位「無恥」，被稱做是「大砲員警」，但他自認8年來被亂調職、惡整，10月退休前夕，決心將這些年的委屈說出來，因此帶妻子跑到官邸來陳情。

8日晚上8時許，蕭身著警察制服，帶著自裝指控警大校長黎文明（當時桃園縣警察局長）的布條，跑到總統官邸陳情，表示自己被調到保管廠，裡面有監視器監控他，而且裡面跳蚤很多讓他很難過，雖多次反應，但都沒人理他，他也指控黎當時整他、霸凌他。

官邸維安的軍警隨即制止蕭的行動，但蕭嗆聲：「我敢來就不會怕！」，蕭的妻子也贊聲在旁錄影，並對軍人表示：「你是軍人！你管不了警察！」，陳情約40多分鐘兩人才離去。

9日時蕭又前往蘇貞昌官邸，最後也遭到勸離，對於蕭的抗議，桃園縣警局回應表示，員警的調職都有合理考量，可受公評，但也尊重蕭員表達言論自由。

(中時 )