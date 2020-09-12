作為遴選2022年大陸杭州亞運、2024年巴黎奧運會培儲訓選手，「109年全國總統盃舉重錦標賽」12日在國立體育大學盛大開幕，桃園市市長鄭文燦特地出席勉勵選手，鼓勵選手「一舉成名」爭取最高榮耀。來自全國的優秀選手們也都磨拳擦掌，期許贏得佳績。

上半年因為疫情影響，全國各項賽季幾乎停辦，歸功於我國防疫有成，下半年賽事陸續復辦，本次賽事也是新冠肺炎疫情以來國內最高等級比賽，提供選手表現的競技舞台，不僅讓選手們有更多交流的機會，也為自己爭取代表為國出征的榮譽。

中華民國舉重協會理事長張楊寶蓮表示，「感謝在政府策略規劃，以及國人團結防疫之下，如今得以如期舉辦總統盃，本賽事對於選手生涯的延續發展，甚為重要，讓選手有舞台、有成績，也是我對舉重選手最大的心中承諾。」

桃園市長鄭文燦特地到場聲援全國總統盃舉重賽。(中華民國舉重協會提供)

在國男組55公斤級賽事，來自彰化縣埤頭國中的李昱德以抓舉65公斤、挺舉92公斤、總和157公斤，奪得生涯首面金牌，對比今年7月全中運成績，進步了3公斤。

埤頭國中舉重隊教練蔡宜葶表示，「李昱德在熱身的時候動作不太穩定，後來叮嚀他的技術面後，他有順利發揮出來，成功挑戰在全中運92公斤失敗的重量，這次他突破自己，未來的成績可以再更好。」

奪得生涯首面金牌，李昱德非常興奮，特別是成功克服心魔，「全中運挺舉92公斤失敗後很傷心，當下直接哭出來，後來老師跟我說，『總統盃要加油！』所以我比以前更認真練習，很開心能拿下金牌，也讓我更有信心面對未來的比賽。」

(中時 )