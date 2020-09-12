總統府發言人丁允恭爆出性醜聞，火速請辭獲准，除了辦公室當炮房外，更傳出有逼女方墮胎、職權打壓申訴等惡行，對此民進黨婦女部與女權立委范雲卻默不作聲，或是輕輕帶過，引發網友不滿，更有人起底范雲，表示雙標早不是第一次。

范雲為簡體字教材大動作怒槓北市府 (圖／范雲臉書)

事情回到5月26日，當時北市有國小傳出使用簡體字教材，范雲得知後大動作爆料、批評，指控教材除了簡體字外，簡介還介紹許多大陸高官，質疑教材被當成統戰工具，更怒批台北市府不知道是不在乎，還是根本沒審查，要求教育部國教署徹查此事。

看到臉書PO文，隨即有家長在底下留言陳情，表示自己女兒也碰到一樣狀況，跟學校反應也沒下文，范雲隨即熱心回應「是哪一個縣市」，豈料該家長回答「謝謝委員關心，女兒就讀桃園市XX國小」，范雲聽到「桃園」2字後，就此「離線」，再也沒有回覆。

有家長反應桃園國小也出現同樣問題後，范雲就此「離線」，遭網友嘲諷怎麼轉彎了 (圖／范雲臉書)

不少網友紛紛到該則留言底下大酸：「你講桃園就不對了，這是在打臉委員嗎」、「放肆，你不知道桃園市誰執掌的嗎」、「哇靠看到桃園已讀不回，原來是區域立委」、「前男友就不好意思講了」、「檢討桃園就是你的錯了，我們大阿哥怎麼可能犯錯」、「來朝聖」、「怎麼一提到桃園人就消失了」、「范委員你消失好久，我有點擔心你的安危」、「范老師怎麼就這樣離線了」、「可以不要遇到桃園就轉彎嗎」、「過4天了，范委員還在嗎hello」。

4天後，范雲終於回應此事，她在同一篇貼文底下低調留言，表示自己已經在27日向教育部反應此事，要求各縣市統一標準，感謝網友提供其他縣市資訊，但對比前幾日的PO文，力道明顯輕了不少。如今隨著網友質疑范雲在丁允恭性醜聞事件中標準不一，簡體字教材事件也再度被挖出揶揄。

(中時新聞網)