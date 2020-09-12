香港反送中事件後日前有12名香港年輕人來台，但卻遭大陸海警單位押往廣東，卻不見政府有積極作為。著名記者鍾聖雄今天更踢爆，其實不只12名年輕人送中，早在7月18日由香港出發經東沙抵台的5名反送中抗爭者，現在人還被扣在陸委會手上。

香港反送中示威，一直是國際與台灣社會高度矚目的事件，許多政治觀察家認為，是2020大選民進黨總統候選人蔡英文斬獲817萬選票的功臣。綠營在選舉過程中，高舉「今日香港，明日台灣」的標語，塑造台灣恐中、仇中情緒。蔡總統不斷呼籲國人，要關注香港，「一起撐香港」，勝選後，還不無驕傲地在臉書上詢問港人，有沒有看到「台灣人守住了民主堡壘」。

鐘聖雄今(12日)在臉書發文證實，5名香港反送中抗爭者，現在人還被扣在陸委會手上；打從抵達高雄到現在近兩個月，他們沒有任何對外聯絡管道，別說和（再也回不去的）故鄉父母報平安了，他們甚至連長期協助示威者的律師、人權團體都見不到。換句話說，從這群逃難者抵台後，除了極少數的陸委會、海巡署人員外，就再也沒人知道他們是否安好，過得如何，有沒有什麼想說的話。與其說他們在台灣得到了庇護，不如說「他們過得比其他偷渡者還慘，連律師都見不到」。

鐘聖雄表示，陸委會在被媒體詢問此事時，雖然沒有承認，但也沒有否認過。

他強調，「之所以現在證實此事」，是因為我就是將他們帶來台灣的主要協助者，如今事態的發展與當初想像不同，坦白說我「難辭其咎」，也對他們非常過意不去，所以將此事公開，讓能幫上他們的人得以及早出手。

更重要的是，需要幫助的遠不只這五人，我們需要建立一套更明確的援救機制，來幫助這些政治難民。

鐘聖雄坦言，「要寫下這些話之前，我猶豫了非常久，可能是一個月或至少半個月，諸多考量恕我無法說明。然而一想到我拖得越久，就有人在無盡的等待中折磨越深，就還是覺得，我必須說」。

首先，「我想向香港的勇武抗爭者們說，如果可能的話，不要再來台灣了」。

鐘聖雄進一步表示，選在現在才說這些，是仔細考慮過的。一來是，此途多險，我和朋友討論過，水路已完全行不通。且不論中國大陸情報人員，在上半年大量進駐香港，六月起香港水域也增加了大量巡邏人力，朋友甚至說，許多地點新增了空拍機，防不勝防，通行難度比起前兩個月不是一個等級。

現在如果在海上被捕，乾脆一點的可能直接被滅口，至於前陣子因為行事太高調而走漏風聲，在福建外海被捕的12人，說實話我很難判斷他們幸或不幸，因為活著被逮意味著更多折磨。

更關鍵的是第二點，「民進黨真的不如大家想像得，挺香港抗爭者」

鐘聖雄強調，他不是要批評民進黨打嘴砲、消費香港什麼事也沒幹。正好相反，他們確實做了點什麼，但「他們希望我們這些知情的人，全部閉嘴不要講」、「我們不講，就沒人知道他們做得有多麼少，反對救香港的人，又有多麼多」。當然，這個「不能講」背後有很多考量，最關鍵的當然是兩岸政治問題。我在腦海裡反覆想這些問題幾個月，也和幾個清楚內情的人談過，結論是，其實北京當局知道我們在幹的絕大部分的事，所以有些事情不是那麼不能講。

特別讓人不爽的是，某些叫我們要「絕對保密」的人，其實也沒在保密。他們圖的，是香港人閉嘴，人權團體與律師閉嘴，像我這樣的中間人閉嘴，唯獨他們能有話語權。他們會說，很多事只能做不能說；但我必須說，幾個月來我感受到的，只有「不能說」，卻沒有看到誰做了很多。

所以，我想告訴眾多無名無姓沒頭沒臉的香港手足們，「台灣真的幫不了，也不是那麼想幫你們」，你們值得更好的，「請另尋它路吧」。

鐘聖雄還說，現階段他能說的就是這樣，那些因為此文而心頭一驚的人們，毋須緊張，不該說的我一個字也不會再說。我唯一期待的，是你們儘速將幾個月來抵台的示威者們照顧好，也讓心急如焚的人權團體們能有協助的空間，不要再以你們的大局之名，掩飾自己的不足。

香港反送中記者 鐘聖雄。(圖/翻攝自 臉書)

(中時新聞網)