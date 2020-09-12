在鋒面影響之下，氣象局現已針對基隆市發布豪雨警特報，基隆市於12日下午雷聲大作伴隨強降雨，造成外木山湖海路、中和路等處積水，水深達半個輪胎，雨水灌進騎樓，民眾連步行都困難重重，此外，大雨除夾帶黃泥從山上流下，更因為雨水來不及宣洩，造成基隆市外木山湖海路段，包含海興游泳池等處嚴重積水，警方獲報到場拉起封鎖線。

市議員張秉鈞也到場協助處理，他指出，最嚴重時水深一度達半個汽車輪胎，下午近6點時雨勢變小，目前部分積水已逐漸退去。

基隆市各地傳出災情，有里長表示，在中和路某低窪處，也淹水到騎樓，車輛經過濺起陣陣水花，水淹已達腳踝，一旁民眾拿出三角錐擺在路中間，提醒來往車輛減速慢行，也有居民擔心淹入家裡，趕緊外出查看，並冒雨將機車挪到安全處，

據氣象局資料顯示，基隆市仁愛區過去24小時累積雨量已達106毫米，七堵區七堵觀測點則有35毫米，七堵區復興國小觀測點也有30毫米。

(中時 )