台中市長盧秀燕12日晚上7時在圓滿劇場「民政耀眼、綻放台中」演唱會，抽出千萬豪宅幸運得主，天空雖下起小雨，市民風雨無阻熱烈湧進會場。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕12日晚上抽出購物節豪宅大獎，由從高雄來台中工作的租屋族林小姐抽中，盧打電話給她時，她高興的說「心臟跳的有點快！」（盧金足攝）

2020台中購物節創造超過90億元消費登錄金額，最大獎精品豪宅，今晚由市長盧秀燕抽出幸運兒，盧打電話給豪宅得主，被抽中的林小姐驚呼「怎麼了？」還掛掉電話，盧打第二次電話，她問「我中了什麼獎？」盧恭喜她中購物節最大獎，她笑說，不敢相信，從高雄來台中工作，心臟跳的有點快，現在租房子，剛好需要房子，盧秀燕要她在路上遇到時，跟她眨個眼，「我就知道是妳了！」

民政局在戶外圓滿劇場舉辦「民政耀眼 綻放台中」演唱會，活動重頭戲聚焦盧秀燕抽出豪宅最大獎，市府連續兩年舉行台中購物節都送出一棟近千萬豪宅，獎項全國最大、全國最多，創造吸睛又吸金的效果，連盧秀燕都對驚人消費力表示，「嚇死寶寶了！」

盧秀燕說，從2600多萬個序號，抽出全台灣最幸運的人，中獎的人要放鞭炮慶祝，全台灣民眾很期待購物節大獎，很多民眾遇到她都說，「市長，禮拜六晚上要打電話給我！」創下全台購物節最好的成績，大家一起拚經濟，繼續挺台中，繼續愛台灣。

台中購物節帶動飯店、伴手禮、交通旅遊、商圈等經濟效益跟著提升，消費登錄累積金額破90億元、市府每投入1元創造223元消費，除了抽出豪宅最大獎，還加碼贈2幅名畫等獎品。

今年面臨疫情嚴峻挑戰，台中購物節仍然買氣嚇嚇叫，累積登錄金額達90.34億元，近去年25億元的4倍；其中，電商平台消費2.8億元，85％為外縣市民眾，又以雙北最踴躍，貢獻超過1億元。

盧秀燕說，今年購物節APP下載數超過34萬次，成為公部門APP、旅遊類APP排行榜下載第1名，約52％使用者為設籍台中以外的民眾，還有外縣市民眾揪團包遊覽車來台中消費，吃喝玩樂把握機會抽大獎，台中市成為各縣市後疫情時代拚經濟的「紅不讓」！

(中時 )