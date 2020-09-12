傻眼！士林夜市大跳電 民眾摸黑手機點燈吃火鍋。(攝影/游定剛)

台北士林夜市今(12日)晚間不明原因整條街跳電數次，稍早約19:35直擊大北路上，店內客人拿起手機點燈邊吃火鍋，畫面相當有趣，民眾直呼「好浪漫」。(攝影/游定剛)

台北士林夜市今(12日)晚間不明原因整條街跳電數次，稍早約19:35直擊大北路上，店內客人拿起手機點燈邊吃火鍋，畫面相當有趣，民眾直呼「好浪漫」。

而中時新聞網也實際致電位在大東路上的「牛棒碗安」火鍋店，其中賴姓以及張姓店員皆表示，共跳電了3次，「第一次大概5秒，接下來的第二和第三次，大約都為5分鐘。」隨後電力恢復，營運也恢復正常。

近日，台灣發生多起大規模停電意外，宜蘭縣今日下午因雷擊，導致壯圍地區的高壓斷線，當地壯濱路三段、順和路及紅葉路一帶，一度有4521戶停電。台電解釋，因為雷擊打到電線，導致電線斷裂，才會有大規模停電情形，事發後人員立即趕往現場搶修，預估晚間6點修復電力。

花蓮昨(11)日下午三點多在新城以及秀林部分地區也發生大規模停電，總共影響3543戶，包括太魯閣國家公園、天祥青年活動中心、亞泥礦區等都受影響。

花蓮在9日更發生特高壓電線跳脫，導致包括人口最密集的花蓮市、吉安鄉大規模停電，共14萬餘戶無預警停電，影響用戶占花蓮全縣三分之二的大規模停電事故。

(中時新聞網)