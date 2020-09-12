彰化監獄從2016年開始，設立烘焙技能訓練班，原本是想讓受刑人，在監獄裡也能吃到月餅，意外大受好評，因此開始提供一般民眾也可以購買，「鐵窗牌月餅」開賣至今已邁入第4年，每年銷售超過4萬顆，上個月17日才剛推出，3天就賣完6萬顆，至今想訂月餅的民眾，仍不停打電話詢問，超級熱門。

彰監儒林工坊的蛋黃酥，價格實在又美味，每顆售價僅不到市價一半，每年中秋前夕推出，許多民眾早早就打電話預定，烘焙班作業指導老師劉克和表示，去年業績破百萬，賣出4萬6000顆月餅，而今年製作6萬顆，想不到短短3天就賣光。

這些美味月餅有甚麼秘方？作業科長陳素卿透露，月餅開賣第二年，有一位5星級的廚師到儒林工坊，替月餅增加配方，讓銷售量再次成長；想成為月餅師傅也不容易，劉克和說彰監有2300多名受刑人，僅6位能錄取烘培班，基本條件是表現良好，再來通過品行等相關評比，最後通過技訓及健康檢查，才能進到烘焙班製作月餅。

典獄長黃坤前表示，販售月餅不為營利，只希望受刑人能學會實用的謀生技能，將來能憑藉一技之長自力更生，像是有已經從烘焙班「畢業」的受刑人，返回社會利用所學技能，開設麵包店，且經營的相當不錯，甚至還回到監獄與受刑人分享創業過程。

(中時新聞網)