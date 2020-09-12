總統府前發言人丁允恭陷劈腿4女醜聞，遭記者前女友爆料，擔任高雄新聞局長時期，多次在辦公室內發生性關係，引發外界譁然，他也辭職獲准。據媒體報導，今(12)日一名自稱丁允恭大學學弟的男子出面爆料丁允恭過去的荒唐往事，而丁也出面反駁並否認。

據《東森新聞》報導，一名自稱丁允恭大學學弟的男子表示，丁允恭大學舉辦營隊活動時，就十分受歡迎，那時候甚至有剛推甄上大學、不知有沒有滿18歲的學妹參加完營隊後慘遭毒手。他指出，後來丁允恭還向他們炫耀，和那名學妹發生關係，「過一陣子，我們聽到丁允恭跟我們炫耀，他把她給上了。」

這名學弟還說，丁允恭以前有交過一位政大的女朋友，但他在交往過程中仍不斷劈腿，最後女方受不了分手。

針對爆料的內容，丁允恭也做出回應，他否認爆料的內容，同時也表示沒交往過政大的女友。

對於丁允恭位豪會深陷桃色風暴，兩性專家顏冰心日前在政論節目中指出，丁允恭是一個沒在怕的男人，又是個文青，多重人格合在一起，對女性有強大的吸引力。

(中時新聞網)