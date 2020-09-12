防偽口罩曝光！Made In Taiwan後增加MD標示醫用。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

防偽口罩曝光！Made In Taiwan後增加MD標示醫用。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

仿冒口罩層出不窮，工具機業者再組國家隊，分工製作標示醫用（MD）及台灣製造（MIT）的鋼印滾輪，桃園善存科技公司首批取得模具，12日4條生產線順利上線，口罩正面右下角在Made In Taiwan後增加MD兩字標示醫用口罩，防偽標示確保實名制口罩不遭混用。

為了讓實名制口罩增加防偽標示，台灣區工具機暨零組件公會成立TMBA口罩防偽滾輪工作小組，力拼9月15日前完成200多支防偽壓花滾輪，滿足口罩國家隊所生產口罩的防偽需求，其中善存公司今日已拿到4個成人口罩的模具，在Made In Taiwan後增加MD兩字，以平均1條生產線單日可生產10萬片口罩計算，每日約可產出40萬片防偽醫用口罩。

桃園市經發局指出，善存科技原本主要生產預錄式光碟片，以及不織布光碟包裝袋，看似與防疫物資無關，但善存科技董事長阮登發發現生產不織布光碟包裝袋的設備及材料，與醫用口罩類似，決定進一步投資，並在市府協助取得醫用口罩製造許可證後，加入口罩國家隊的陣容。

(中時 )