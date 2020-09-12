新北市議員陳錦錠服務處與中和區忠孝里辦公室、賢清文教基金會長期舉辦捐血活動，適逢新冠肺炎疫情趨緩，今（12日）再度舉辦捐血活動，號召民眾挽袖捐熱血，「捐血一袋，救人一命」，正值假日期間，不少到華新市場買菜民眾紛紛響應，用行動回饋社會。

陳錦錠表示，今年受到新冠肺炎影響，年初時捐血人數變少，如今疫情趨緩，鼓勵民眾響應捐血活動一起用熱血助人，為此，她和賢清文教基金會執行長張智倫一起贊助精美禮物，盼可以拋磚引玉，鼓勵民眾踴躍捐血。

賢清文教基金會執行長張智倫則提到，根據相關醫學報告，捐血有助於新陳代謝、促進身體產生新血，捐血不僅對自己有益處，更可以幫助有需要的人，如今，新冠肺炎趨緩，民眾外出仍須保持安全的社交距離，感謝參加捐血的民眾，未來也會長期舉辦邀請更多民眾一起挽袖捐熱血。

忠孝里長呂秋東說，里內每年會舉辦4次捐血活動，舉辦將近20年，非常感謝市議員陳錦錠、賢清文教基金會執行長張智倫協助舉辦活動，鼓勵民眾多走出家門，挽袖行善。

(中時 )