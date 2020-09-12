高雄市前鎮區發生乙烯外洩事件，外界批評延誤通知媒體，市府官員卻稱是韓國瑜時期的錯誤政策。前韓團隊、新聞局長鄭照新憤怒反擊指出，資料提供與系統公布根本無關，陳其邁拖延提供資料，居然還放話牽拖前朝卸責。

鄭照新晚間在臉書貼文表示，災情通報系統資料，與市府應該提供給媒體的資訊有何關聯？媒體群組早就在跟市府要資料，沒有這套系統就無法提供？太扯了吧！如此特殊的重大事件，資料提供與系統公布根本無關，陳其邁拖延提供資料，還想放話牽拖前朝卸責，真是可恥至極！萬事推給韓的時代已經過了，別當個只會硬牽拖前朝的媽寶。

網友也附和表示，「要不要說氣爆也是韓國瑜的錯，做人沒有擔當，凡事推給別人。」、「這就是民進黨的專長， 爭功諉過。」、「既然是韓市長的錯，那讓韓市長再回來當市長，好承擔這個責任啊！否則現在市長就自己承擔啊...」。

也有人認為，「執政了，不要再怪別人。」、「天啊！什麼都能扯到韓。」、「前朝不是楊明州嗎？」、「什麼都能扯到韓市長，這到底什麼社會，黑白不分。」

(中時新聞網)