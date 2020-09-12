由教育部體育署舉辦，國立台灣科技大學台灣彩券與博弈研究中心協辦的「運動彩券發行條例公聽會」，分別於9/1、9/10、9/11在北中南舉行三場。中華民國公益暨運動彩券經銷商公會理事長何昱奇表示，感謝各界關心，三場公聽會與會各界代表暢所欲言，目前已經圓滿落幕。

教育部體育署副署長林哲宏表示，這三場公聽會聽了多元的意見，都很有建設性，部裡會廣納各界意見，對運彩做更中長期規畫而來研討發行條例的修法事宜。

這次公聽會共有三項討論案。第一項議案-將運動虛擬賽事列入運動彩券發行標的，這項討論產生之火花與火藥味十足，公益彩券經銷商與運動彩券經銷商正反意見皆有，但反對意見佔多數。

第二項議案-運動彩券發行損失及賠償責任準備金屆期未支付款項。三場公聽會與會人士99％比例一面倒，希望銷管費用是當屆當用，如有剩餘款應當發還給努力貢獻盈餘的經銷商來使用。

第三項議案運動專業知識認定標準：首場中區公聽會台灣體育運動大學前教務長林房穳教授與會聽取經銷商團體意見後表示，將原本全國級B級裁判或教練證予以保留；並放寬屬於「奧亞運」項目為C級裁判或教練者。

關於經銷商代理人部分則應取得地方級C級裁判或教練證，以全面符合運動專業知識認定標準。中區經銷商團體多數意見：予以認同林房穳教授建議方案；南區經銷商團體表示，代理人應不用再取得地方級裁判或教練證，應維持原案。

南區與會的高師大教授黃美珍與會也指出，放寬參加奧亞運選手及裁判與教練並不是很多，這部份應於納入，並於會後接受訪問時指出，也認同台灣體育運動大學前教務長林房穳針對奧亞運單項協會放寬為c級裁判與教練資格的建議。

出席的體育署副署長林哲宏也指出，放寬屬於奧亞運單項協會c級裁判及教練資格的人數並不會很多，這部份也會納入考量。

北區經銷商團體表示，代理人應不用再取得地方級裁判或教練證，應維持原案；此外，出席的賽事分析師協會及體育記者則表示，他們更具資格來從事運動彩券業。

另外，國立體育學院競技運動研究所兼桌球A級教練林憲輝表示，運動彩券百花齊放，有報運動的媒體業，有報盤口的自由業，可能都各有立場，但都用經歷來取代運動專業人士的合法權益，真的要回歸體育界本質才是王道。

(工商 )