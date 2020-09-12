富邦悍將主場迎戰樂天桃猿，猿隊靠著2連勝站上戰績龍頭，不過此戰派出土投翁瑋均，客場失分率超高的缺點展露無疑，悍將全場敲出16支安打、攻下12分，反之索沙本季在主場先發沒輸過，完投9局僅失1分，是生涯第5場完投(4勝1敗)，悍將最後以12比1終止3連敗。

此戰翁瑋均有相當不錯的開局，前2局讓悍將打者六上六下，不過第3局「一局爆」，悍將從張正偉安打開啟攻勢，中間翁瑋均還單局丟出3次保送，白白送分給悍將，總計此局悍將靠4支安打、3次保送，打了10人次鯨吞5分，逆轉戰局。

接下來悍將攻勢不斷，4局下半李宗賢、范國宸連續2支二壘打再添1分；5局下半林益全陽春炮，為本季第18轟，張正偉、陳凱倫、林宥穎聯手敲安，悍將取得8比1大幅領先，此局也將翁瑋均打退場，總計4.2局被敲9支安打、失8分，另有3保送、2三振。

翁瑋均退場後，猿隊接手的牛棚投手洪聖欽、黃偉晟也無法止血，尤其7局上半悍將又有一輪猛攻，洪聖欽先被林益全敲安後，又連投2保送，此時教練團決定換投黃偉晟，不過滿壘情況下又被陳凱倫敲出清壘三壘打，此局悍將再打整整一輪，以12比1壓倒性領先。

索沙今日狀況相當不錯，用球速精簡，控球也相當好，主投9局僅失1分，且沒有任何保送，本季10勝、自責分率3.80，都在聯盟排名第二，僅次中信兄弟德保拉。

索沙上一次完投勝是8月8日，相隔一個月再度繳出最強洋投實力，是今年第3場無四死完投勝，此戰甚至一度連續解決14人，到第9局還能狂飆150公里以上球速，現場最高測到155公里。這也是他生涯第5場完投勝、第4場無四死球完投勝，本季主場沒輸過。

(中時 )