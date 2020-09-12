今傳出有5名經東沙島偷渡來台的香港「反送中」抗爭者已被我方扣留近2個月。對此，陸委會晚間表示，對於外界流傳的各項訊息，我們認為或有其特定目的，對整個機制或個人可能造成傷害。希望外界勿作不必要的揣測。政府也不會針對個案加以說明。

陸委會重申，政府對港人已設人道援助機制，符合條件者都會給予必要的人道援助。

此外，另有12名港人上月底涉嫌潛逃離境時，被大陸海警截獲，遭扣押在深圳鹽田區看守所，家屬今召開記者會稱，家屬委派的律師無法會見被捕人士，家屬至今未能聯絡被捕人士，生死未卜，部份人有藥物需要，部份人未成年，批評香港當局未有協助。

香港入境處發言人說，已積極跟進事件，12人身體狀況良好，駐粵辦接獲10名人士的家屬求助，可提供免費法律諮詢服務。對於有家屬希望取得證明以委託律師，入境處指今日已發出所需的「登記事項證明書」。港媒消息稱，登記事項證明書一般需要25個工作天發出，這次用了不到24小時發出。

(中時 )