《中國時報》日前獨家報導，有5位香港示威人士，7月中下旬從香港偷渡來台，因船隻故障漂流到東沙島，被我海巡人員尋獲，送往高雄安置。長期關注香港民主人權運動的台灣媒體人鐘聖雄，12日在臉書發文證實，他就是那五位港人偷渡來台的主要協助者，但這些人「還被扣在陸委會手上」，且沒有任何聯絡管道，過得比其他偷渡者還慘，連律師都見不到；他認為台灣需建立一套更明確的援救機制，並勸告其他香港勇武抗爭者，「如果可能的話，不要再來台灣了」。

媒體人鐘聖雄12日在臉書發文爆料，7月18日由香港出發經東沙抵台的五名香港反送中抗爭者，現在人還被扣在陸委會手上，打從抵達高雄到現在近兩個月，沒有任何對外聯絡管道，遑論要和父母報平安，他還分享偷渡港人文家健的父母，對港媒哭訴兒子杳無音訊的新聞，作為佐證。

鐘聖雄表示，如今事態的發展與當初想像不同，「坦白說我難辭其咎，也對他們非常過意不去，所以將此事公開，讓能幫上他們的人得以及早出手」。

「民進黨真的不如大家想像得挺香港抗爭者」，鐘聖雄說，民進黨「確實做了點什麼，但他們希望我們這些知情的人全部閉嘴不要講」，他理解這當中的關鍵考量，是兩岸政治問題，「他們會說，很多事只能做不能說；但我必須說，幾個月來我感受到的，只有『不能說』，卻沒有看到誰做了很多」，他感慨「台灣真的幫不了，也不是那麼想幫你們，你們值得更好的，請另尋它路吧」。

對於有12位港人偷渡失敗，被廣東海警逮捕扣留，他表示「說實話我很難判斷他們幸或不幸，因為活著被逮意味著更多折磨」。

鐘聖雄認為，此時我們求的不應該是面子與政治算計，而是真正能幫到受難的人，他認為台灣需要建立一套更明確的援救機制，來幫助這些政治難民，他現在唯一期待的，就是其他參與協助港人的人，能將幾個月來抵台的示威者們照顧好。

(旺報 )