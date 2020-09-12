「HOME＋電影同樂會」公益活動12日晚間在台南市東區德光里活動中心舉行，吸引將近200名親子前來欣賞著名的迪士尼動畫片《獅子王》，現場氣氛歡樂溫馨。

「HOME＋電影同樂」開場前，主辦單位雙子星及三冠王有線電視為配合政府防疫措施，除了量體溫、酒精消毒、實名制登記外，也請參與的民眾全程戴上口罩。雙子星和三冠王有線電視總經理許紋魁表示，希望善盡媒體企業責任回饋用戶，持續走入社區服務不同族群及弱勢。

主辦單位除了回饋里民及用戶，也邀請弱勢團體一起觀賞，包括南台南家扶中心與美善社福基金會等，讓與會人員留下難忘的回憶。東區區長陳勝楠及市議員蔡筱薇、王家貞及東區多位里長也都到場，肯定有線電視公益回饋活動。

會中，除了看電影同樂，主辦單位還訂購弱勢團體製作的點心餐盒，另有可樂公司贊助飲料，免費提供給現場所有的民眾一同享用；同時，活動當中也安排公用頻道宣導、媒體識讀有獎徵答，以及寫好評抽獎品等活動，讓大家除了開心看電影，還有獨家禮物可以帶回家。

(中時 )