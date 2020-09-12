女星昆凌擁有精緻五官、甜美氣質，大多以長瀏海示人的她，近日為了工作換上齊瀏海造型，未料不少網友乍看下誤認成「國師」唐綺陽，昆凌也大方親自回應。

昆凌過去大多是旁分長瀏海、淺色髮色居多，近日為了拍品牌宣傳照，她變成一頭黑髮，並戴上齊瀏海髮片，穿著襯衫、西裝外套搭配褲裝，和昔日甜美風不太一樣，散發帥氣的氣質。

新造型一曝光，同為黑澀會美眉出身的小蠻（王承嫣）也留言驚嘆：「好美好美！」更有人發現昆凌和星座專家唐綺陽有些神似，留言「第一眼以為是唐老師」並引發不少人共鳴，而昆凌也被釣出回應「太榮幸了」，意外掀起討論。

昆凌齊瀏海造型被認為撞臉唐綺陽。（圖／翻攝自IG）

昆凌和周杰倫婚後陸續生下女兒Hathaway及兒子Romeo，雖然是2個孩子的媽，但仍維持完美體態，年紀輕輕就當媽，昆凌有自己帶娃的方法，但也坦言自己有時是溫柔的媽媽，有時卻是比較控制狂的媽媽；而她更是家庭與事業都得意，近年還進軍好萊塢演出《摩天大樓》，在片中演出女殺手，武打動作俐落到巨石強森都讚她是很有才華、很敬業的演員。

(中時新聞網)