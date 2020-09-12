臺北市大安區公所辦理走讀大安文化節至今已邁入第九年，每一年都發掘出不同的人文風采，而今年活動主題「水成大安 大安好水」，帶領市民朋友走訪境內水圳遺跡及生態公園，激發民眾對土地的認同與熱愛，在愉悅的心情下體驗大安人文。今(12日)下午14時，在大安森林公園親子舞臺區，舉辦2020走讀大安文化節成果發表-「水成大安．大安好水」。現場除了人文與生態歷史展覽外，也結合世界與本土風格音樂元素，讓民眾共同參與樂翻天，展現出大安區多元風貌。

今年走讀大安文化節從水圳人文及自然生態的角度發想，帶領民眾發掘在地豐富的人文故事，除報名民眾外，現場也吸引不少民眾旁聽，在專業講師的細心講解下，讓參與的市民對大安區的歷史、人文、生態、自然景物，有更深刻的認識；同時透過在地文史團體導覽，臺灣近代時期的人文故事，隨著走讀一一呈現在市民眼前。

國內著名的安地斯樂團，源自美洲安地斯山玻利維亞，以膾炙心靈的世界民族音樂打動人心。(大安公所提供)

今天的同時結合人口政策的宣導活動，希望能讓市民朋友在參加活動的過程中增進親子感情，倡導親子教育，以建立家長與子女間親子和諧的橋梁。透過活動的舉辦拉近彼此之間的關係，更可以讓親子家庭一起共度周日假期，希望能讓參加民眾都能留下不一樣的回憶。

由視者歌手組成的相信經典樂團，透過本土與西洋經典歌曲，唱出生命中的光輝。(大安區所所提供)

成果發表日除邀請市民朋友走進大安森林公園品味花香外，活動現場還有水圳人文展及DIY草編等精彩活動。另外今年舞台還特別結合「全民國防」理念，除了設置全民國防宣傳募兵攤位以外，也邀請到憲兵弟兄以戰鼓開場，另有安地斯、相信經典及由現役憲兵所組成米咖農樂團演出。

在表演節目中，來自南美洲安地斯山脈天籟之聲之稱的「安地斯樂團」，以印地安服飾與南美直笛與排笛結合，演奏出動人與躍動的音樂，讓現場民眾享受示融合世界民族風的多元音樂呈現，現場民眾還與團員及舞者在現場共舞，讓民眾距離參與舞蹈演出，氣氛相當的high。

憲兵202指揮部官兵組成的米咖農樂團，將國軍活潑的一面發揮得淋漓盡致。(大安區公所提供)

由視障歌手組成的相信經典樂團演出具有本土與西洋風格的老歌與現代自創歌曲，打動人心，讓現場聽眾聽見生命的光輝。

今年舞台還特別結合「全民國防」理念，設置全民國國防宣導單位與進行國軍招募與宣傳。(大安區公所提供)

大安區區長林明寬表示，每年的走讀大安文化節，大安區公所都以誠摯的心去發掘大安驚奇，未來走讀大安文化節也會一直幸福的辦下去。

(中時新聞網)