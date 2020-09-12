大陸今(12)日在酒泉衛星發射中心用快舟一號甲運載火箭發射「吉林一號」高分02C衛星，但火箭飛行出現異常，發射任務失利。具體原因正在進一步分析排查。

「吉林一號」是大陸第一套自主研發的商用遙感衛星系統，採用「星載一體化」的設計方法，第一組由四顆衛星組成，包括一顆主星、兩顆靈巧成像視頻星和一顆靈巧成像驗證星。大陸科學院長春光學精密機械與物理研究所於2006年開始衛星的研製工作。2014年12月設立長光衛星技術有限公司，採用商業化的運作模式開展衛星的研製、生產和產業化應用。

迄今，「吉林一號」衛星已成功發射16次，不過在今年7月11日發射「吉林一號」高分02E星不幸失敗，緊接著在今日發射「吉林一號」高分02C星再傳失敗。網友指出：「快舟一號還是要多發射，畢竟是商業固體火箭，多多把經驗值攢上去比什麼都實在，不要過於追求萬無一失」、「平常心，找出問題，繼續改進」、「酒泉中心少有發射失敗～可能這次是廉價固體火箭」。

(中時新聞網)