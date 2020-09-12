真的是好心沒好報！一名網友憤怒的表示，自己昨(11)日回診看病時遇到一位大媽忘記戴口罩，櫃台護士告知「要戴口罩才能進來。」正當他要熱心出手拿出口罩給大媽時，大媽只看了一眼便說，「這顏色我不要。」讓他憤怒不解，這世上竟還有這種人！
原PO在臉書社團《爆怨公社》上表示，自己昨日回診所看陳年舊疾，碰巧遇到一位大媽，但他並沒有配戴口罩，櫃檯護士口氣不是很好的告知，「就跟妳說來看醫生一定要戴口罩才能進來看診，妳每次都不戴，每次都要盧我們，今天不能再讓妳這樣了，請妳回家去拿口罩再過來啦！」
此時大媽漲紅了臉，和護士小姐爭論，一直強調自己就是忘記帶，看不下去的原PO伸出援手，便拿出身上多的粉色口罩，讓大媽先頂著用。怎料大媽看了一眼卻說，「這顏色我不要。」接著從自己包包拿出淡紫色的口罩乖乖戴上，讓原PO看傻，護士小姐也笑笑的無奈對他說，「他就是這樣。」
大媽誇張的行徑讓原PO在心底罵了無數個髒話，更說自己是「X！好心被雷親(台語)」其他網友也替原PO抱不平，「人善被人欺，唉！」、「讓人翻白眼的大媽」、「我們在台灣真的很爽很安全，還能挑顏色戴。」也有網友說能理解護士態度，「所以護士口氣不好是正常的，這大媽神煩！」
文章來源：爆怨公社
(中時新聞網)
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