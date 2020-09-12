香港反送中事件後日前有12名香港年輕人來台，但遭大陸海警單位押往廣東，卻不見政府有積極作為。著名記者鐘聖雄今(12)日更踢爆，早在7月18日由香港出發經東沙抵台的5名反送中抗爭者，現在人還被扣在陸委會手上。對此，有香港網友表示，「政治是現實的」、「幹嘛不偷渡去美國」。

鐘聖雄表示，這5名香港反送中抗爭者，現在人還被扣在陸委會手上，打從抵達高雄到現在近兩個月，他們沒有任何對外聯絡管道，與其說他們在台灣得到了庇護，不如說「他們過得比其他偷渡者還慘，連律師都見不到」。

鐘聖雄向港人喊話，「我想向香港的勇武抗爭者們說，如果可能的話，不要再來台灣了」，並指出目前從海路逃出香港的風險太高，且難度也增加不少。接著，他分析了民進黨政府的態度，「民進黨真的不如大家想像得，挺香港抗爭者」，並呼籲港人，「台灣真的幫不了，也不是那麼想幫你們」。

鐘聖雄這篇文章的內容也被發布到香港的「高登論壇」，引起香港網友熱烈討論，「一群對社會有破壞無建設的中國香港逃犯，講白了根本沒有地區會自找麻煩而收留他們」、「反中不等於要接濟香港人」、「政治是現實的」、「台灣是向左走向右走你示範啊，人家同情你一下，這些人就覺得自己很了不得了」、「去美國啦，幹嘛不偷渡去去美國？分分鐘送綠卡」、「那些人真以為，沒有他們台灣就會變大陸一部份？就算韓國瑜、藍營執政，頂多比較親陸，如果越過底線，幾年之後就又換民進黨回來。」

先說結論，今年 7/18... 由鐘聖雄發佈於 2020年9月12日 星期六

(中時新聞網)