球季逐漸進入尾聲，中信兄弟主題日活動也剩下最後兩檔，將於下周末19日、20日進行的寵物主題日「Pet Attention！」及10月9日至-11日國慶連假3天的派對「LINE FRIENDS BROTHERS PARTY」！中信兄弟也將於下周起開放10月賽事售票，歡迎球迷朋友事先購買預售票，節省現場排隊等待時間。

中信兄弟門票預售相關規定。（中信兄弟提供／廖德修台北傳真）

中信兄弟將於9月14日起陸續開放2020洲際季票、猛象會、艾樂粉會、親子象會及中信兄弟聯名卡（邀約制）優先購買10月主場賽事門票，17日中午12點30於中信兄弟售票網、中信兄弟售票APP、7-11的ibon機台及全家Famiport機台全面開放購票。

2020洲際季票會員不另行選位，將自動保留6/11選擇的座位。預售票販售時間至開賽前一天23點59分為止，當天也可至現場售票窗口購票，惟現場購票可使用「動滋券」折抵，現場僅販售當日賽事門票。

疫情尚未全面獲得控制前，進場觀賽仍需配合相關防疫規範，採「實聯制」入場，以電子票券入場之球迷朋友，進場須查驗附有照片之證件。以實體票券入場之球迷朋友，需另外填寫個人資料，並查驗附有照片之證件。於座位上觀戰時不需配戴口罩；惟離開座位、排隊購物時仍須戴口罩，也請保持安全社交距離。

(中時 )