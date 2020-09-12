富邦悍將主場迎戰樂天桃猿，洋投索沙展現壓制能力，完投9局奪勝，本季主場沒輸過，甚至第9局現場還測得155公里球速，索沙坦言最後一局就是要梭哈全力丟。

此戰索沙用105球完投9局，僅被敲8支安打、失1分，另有5次三振，被猿隊敲安都集中在前4局，之後5到8局全讓對手三上三下，一度連續解決14人次。總教練洪一中賽後說，「索沙策略就是不閃躲，追求好球，前面有幾球猿隊也掌握很好，但剛好守備有接到，5局以後索沙越投越好。」

索沙從第1局就有153公里速球，9局幾乎每一局球速都有150公里以上，甚至到第9局一舉飆出此戰最速155公里，「最後一局就是要All in梭哈，盡全力丟。」

索沙本季在主場尚未吞敗過，目前拿下5勝，有一半勝投是在主場拿下，「其實每場出賽都是全力以赴，沒有感受太大差別，可能因為主場球迷是自己人，盡全力幫我加油，投起來特別帶勁。」

這是索沙中職生涯第5場完投(4勝1敗)，也是本季第3場無四死完投勝，本季10勝、自責分率3.80，都在聯盟排名第二，僅次中信兄弟德保拉。

(中時 )