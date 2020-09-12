適逢911恐攻19周年，美國的中東和平政策又傳捷報。美國國務卿蓬佩奧11日啟程前往波灣國家卡達，參加阿富汗政府與民兵組織「塔里班」12日登場的首次和平談判，希望和談能結束歷時超過40年的衝突，也為美國撤軍剷除最後一道障礙。

雙方得以直接舉行和談，美國出力頗多。美國今年2月分別和塔里班以及和阿富汗政府達成協議後，塔里班與阿富汗政府原本應該在3月舉行和談，但因為暴力攻擊頻傳讓彼此失去互信、加上戰俘交換問題遲遲談不攏，因而延到到本月12日。

根據美國和塔里班的協議，美國為首的國際部隊將陸續撤出阿富汗，條件是塔里班必須防止蓋達、伊斯蘭國等極端組織以阿富汗為基地。如果塔里班遵守協議，美軍將會在明年5月左右完全撤出。美國中央司令部司令麥肯錫上將表示，駐阿富汗美軍11月初將從8600人降至4500人。但在撤軍後，若美國安全受到威脅，不排除會再次派軍進入阿富汗。

美國總統川普多次表示，希望美軍盡快完全撤出阿富汗。他早前答應在今年11月左右，將駐阿富汗美軍人數減至5000人，是2001年入侵阿富汗以來最低的水平。分析認為，如果民主黨總統選舉候選人拜登當選，他可能會放慢撤軍速度，因此阿富汗總統卡尼可能不急著與塔里班談出結果，看看美國總統選舉後會不會變天。

(中時 )