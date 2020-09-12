這名2小孩的爸爸名為莫斯(Mewse)，曾有吸食毒品和性侵女童前科，所幸由臥底警察誘捕歸案。(每日星報翻攝)

位於英格蘭北約克郡的某小村莊，驚傳1名DJ爸爸莫斯(Mewse)因香菇頭難受，竟向僅有8歲女童相約打砲，所幸臥底警察假扮女童的叔叔，將這名老牛欲吃嫩草的36歲男子誘捕歸案，警方當時還在莫斯的身上，搜出1捆保險套和1個帳篷。這名DJ並非第一次犯案，他曾開了一台麵包車，裡頭備好床墊，並隨機尋找到心儀的目標後，再直接主動上前告訴女孩：「我很想和你做愛」。莫斯甚至還向偽裝警察，傳了數張猥褻照片給他們欣賞，同時莫斯還具有吸毒的前科，全案將莫斯判處5年有期徒刑。

這名36歲DJ莫斯(Mewse)同時也是2個小孩的爸爸，然而他卻以「扭曲的樂趣」為理由，欲相約1名8歲女童開房打砲，所幸網路臥底警察及時發現，以孩童的文字手筆，與莫斯進行交談後，將他約出誘捕歸案，警方當下也在莫斯身上搜出1捆保險套和1個帳篷。

臥底員警聲稱是這名8歲女童的叔叔，不料莫斯竟吃了熊心豹子膽，以言語嘗試想讓女童與自己外出遊玩之名，試圖趁機想性侵這名女童，臥底員警反裝成孩童用字方式，將莫斯成功從自己家開了2小時的車程後，將他引入警方逮捕網陷阱中，順利將莫斯繩之以法。

莫斯誘拐幼童性侵犯罪並非首次，早在之前莫斯就曾想要與2名女童發生性關係，還將幼童不雅照隨意散播在網上，甚至還開著備好床鋪的麵包車在大街上，準備鎖定心儀的目標，再主動上前詢問：「我可以和你做愛嗎」。

兒童慈善組織(NSPCC)也在莫斯被判5年有期徒刑後，立即大力呼籲要在網路世界上，建立更完受的安全保護網，避免讓變態人士藉機對幼童伸出淫魔手。莫斯在入獄後，已經被納入在性犯罪者的監督管制對象名冊上了。

(中時新聞網)