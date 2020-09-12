香港反送中示威，曾讓上百萬香港人上街頭抗爭，但今天有媒體工作者鐘聖雄爆料，有5名香港人來臺，遭陸委會扣押2個多月。對此，臺北市議員邱威傑今表示，「臺灣對待這些政治難民，真的有做到公平嗎？」、在國際社會「雨天收傘，他媽是人嗎？」。

鐘聖雄今(12日)在臉書發文證實，5名香港反送中抗爭者，現在人還被扣在陸委會手上；打從抵達高雄到現在近兩個月，他們沒有任何對外聯絡管道，別說和（再也回不去的）故鄉父母報平安了，他們甚至連長期協助示威者的律師、人權團體都見不到。

對於近日傳出陸委會扣人，邱威傑12日晚也在臉書貼文回應，鐘聖雄在過去兩年來，用各種合法非法手段往返香港臺灣，運送物資與人員，做了很多事情。他過去一年也隱忍許多，沒公開說過一句重話，如今他感到失望，發表第一線的看法，我(邱)不認為這些「挺政府的鍵盤俠」，憑什麼在電腦螢幕後面輕鬆講一句說「你們不懂國際現實」，邱威傑不滿表示，「你們才是一群口號的巨人、行動的侏儒」。

邱威傑指出，隔離也罷、低調也好，「但是我們(臺灣)對待這些政治難民，真的有做到公平嗎？說什麼偷渡客，他們比偷渡客的對待還慘，見不到律師，也無法跟父母報平安」。說什麼撐香港，只是把人家當成國家安全的包袱而已。「那你一開始到底喊這些口號是為了什麼？」。

邱威傑指出，對於有人在這個時刻說風涼話，臺灣幫不了你們。「那又為何期望臺海戰爭時，美國幫臺灣一把？覺得靠自己就打贏臺海戰爭囉？就能獨立保臺囉？」。

他舉例，要知道在美國，一樣有一堆跟臺灣網友長相相似的酸民，在喊著幹嘛送美國年輕人去國外赴死。「亞太地區的和平干我們屁事？」，在這個國際社會，靠的就是互相幫忙，「雨天收傘，他媽是人嗎？」。

邱威傑更加碼回應，「不要說什麼換其他人更爛的廢話，做政治不是在比爛。不出來靠杯，大家就越做越爛」。

對於撐香港的臺灣實況，邱為傑坦言「我不是第一天知道，但我都沒說，因為我也不是第一線的人，也怕自己認知不夠確實」。

但今天最了解狀況的鐘聖雄都開地球(臉書公開貼文)說了，就表示他也希望這個社會、香港的手足知道這個情況，那我就有那個義務要幫他分享，不管會讓什麼人不開心。

台北市議員 邱威傑臉書(呱吉)臉書貼文。(圖/翻攝自 臉書)

(中時新聞網)