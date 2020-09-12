10月2日至4日「LIONS HO！吼起萊-獅吼音樂祭」將以眾星雲集的音樂派對為主軸，其中
Uni Girls女孩吼主題活動，計劃當周將發行 Uni Girls女孩第二首單曲。為迎接本次音樂
祭盛會，Uni Girls也特別訂製專屬打歌服，今（12）日在台南棒球場賽前表演首度亮相。
服裝設計以美式工作服風格，搭配球隊橘、黑色系設計，以簡約、帥氣風格，並搭配姓名名牌貼，展現不一樣的特色，全新推出。
Uni Girls隊長妮可表示：「今年十月我們將發表成軍第二首單曲ＭＶ，很開心自己都
能全程參與，對於今年全新設計的表演服很喜歡，很有特色，跟以前的服裝有全新的呈現，
從單曲策劃、練舞、ＭＶ拍攝，經歷三個月的籌劃和準備，很期待這次單曲ＭＶ發表，希望
十月獅吼音樂祭主題日，大家一起進場來見證我們努力的作品。」
2020年獅吼音樂祭賽程資訊
10月2日（周五）17:05--猿vs.獅─台南棒球場
10月3日（周六）17:05--猿vs.獅─台南棒球場
10月4日（周日）14:05--猿vs.獅─台南棒球場
售票資訊：
優先購票：9月15日12:00～9月16日11:59（統一獅 VIP會員及兆豐銀行聯名卡卡友）
一般購票：9月16日12:00
(中時 )
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