10月2日至4日「LIONS HO！吼起萊-獅吼音樂祭」將以眾星雲集的音樂派對為主軸，其中

Uni Girls女孩吼主題活動，計劃當周將發行 Uni Girls女孩第二首單曲。為迎接本次音樂

祭盛會，Uni Girls也特別訂製專屬打歌服，今（12）日在台南棒球場賽前表演首度亮相。

服裝設計以美式工作服風格，搭配球隊橘、黑色系設計，以簡約、帥氣風格，並搭配姓名名牌貼，展現不一樣的特色，全新推出。

統一獅啦啦隊Uni Girls新服裝亮相，並於賽前表演。（統一獅提供／廖德修台北傳真）

Uni Girls隊長妮可表示：「今年十月我們將發表成軍第二首單曲ＭＶ，很開心自己都

能全程參與，對於今年全新設計的表演服很喜歡，很有特色，跟以前的服裝有全新的呈現，

從單曲策劃、練舞、ＭＶ拍攝，經歷三個月的籌劃和準備，很期待這次單曲ＭＶ發表，希望

十月獅吼音樂祭主題日，大家一起進場來見證我們努力的作品。」

2020年獅吼音樂祭賽程資訊

10月2日（周五）17:05--猿vs.獅─台南棒球場

10月3日（周六）17:05--猿vs.獅─台南棒球場

10月4日（周日）14:05--猿vs.獅─台南棒球場

售票資訊：

優先購票：9月15日12:00～9月16日11:59（統一獅 VIP會員及兆豐銀行聯名卡卡友）

一般購票：9月16日12:00

(中時 )