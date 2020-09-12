國民黨決定派前立法院長王金平率團前往海峽論壇，但卻有央視主播稱此舉是「求和」，今晚國民黨主席江啟臣被問到國民黨是否打算不再前往海峽論壇時表示「不排除任何打算」，並要求央視主播先道歉再說。

國民黨黃復興黨部的「復興啟程」系列活動首戰今晚開跑，活動開始前江啟臣接受媒體堵訪，被問到國民黨是否仍要參與海峽論壇時，江啟臣表示，海峽論壇是交流場合，交流需在對等尊嚴的前提，國民黨不會為去而去，相關當事人要先公開道歉再說。

「復興啟程」系列活動將於金門、連江縣之外的其他20個縣市各擇定1至3處眷村或榮民榮眷密居處舉辦聯歡晚會，其中台北市將舉辦三場。活動全名是「2020榮民之夜─復興啟程聯歡晚會」，活動海報上有國民黨總理孫中山、總裁蔣中正、故主席蔣經國以及江啟臣四人的頭像，寓意一脈相承，其中「復興啟程」結合黃復興、江啟臣的諧音，因此被外界解讀活動目的隱含有位江啟臣爭取榮民榮眷認同感的用意。

今晚活動開始前，被問到本系列活動是否與爭取明年黨主席選舉連任時，江啟臣回稱想太多，黃復興黨部以服務為目的，希望黃復興的黨員都能感覺到黨對他們的關心，這就是舉辦本系列活動的目的。

致詞時江啟臣表示，過去曾有黨員質疑黨只有在選舉時才會與黨員聯絡，因此他上任後決定強化與黨員聯絡，除辦動外，任內讓數位黨部app上線，便於黨和黨員聯絡。

國民黨副秘書長李彥秀，以及國民黨在南港內湖區的全體5席市議員，游淑慧、李明賢、吳世正、陳義洲、闕枚莎也都親自參與本場活動，並因應中秋節將至，與江啟臣合唱「月亮代表我的心」。唱完後主持人還帶頭高喊了三次主席加油。之後江啟臣先離開現場，場內繼續由眾多藝人逐一上台表演，約有兩、三百人參與。

(中時 )