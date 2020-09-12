詹雅雯今（12日）在台北小巨蛋舉辦30週年返場演唱會，並邀請衛福部長陳時中擔任神秘嘉賓，而陳時中也在現場獻唱兩首歌曲。不過，有網友表示，陳時中是不是在為選台北市長熱身？同時，還有網友質疑，陳時中為何有空去小巨蛋開唱，卻沒時間出席美豬公聽會。

陳時中現身小巨蛋，並獻唱《戀情海》、《想厝的人》，引起網友熱議，許多網友在PTT上討論此事，並表示，「想選市長了」、「市長好」、「為投入北市長熱身，水歐」、「有時中先噓，要選舉了是吧」。

但更多網友則質疑，日前包含民眾黨、時代力量等民意代表舉辦美豬牛公聽會，邀請衛福部都無人出席，而他怎麼還有時間去小巨蛋唱歌，「有空去唱歌，沒空去公聽會」、「說個笑話，沒時間去公聽會」「蛤？所以那個公聽會？」「有空唱歌拍照，沒空公聽會」。

陳時中是否要參選台北市長的傳聞，一直沒有中斷過，日前陳時中接受電視政論節目專訪，談到是否參選台北市長時，他曾鬆口透露，「要不要選，看明年第一季到第二季吧」。談到未來可能的對手國民黨籍立委蔣萬安，陳評論：「很帥，學歷很好。」至於自己，則是「老來帥」，不像曾代表民進黨參選立委的吳怡農和蔣是「天生帥」。

(中時新聞網)