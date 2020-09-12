鬼月打牌拿怪牌「他沒拜」葬身火窟 (影音／中天新聞CH52)

鬼月禁忌多，也曾發生過許多科學無法解釋的離奇現象。曾經有4個男子相約在農曆七月初一打撲克牌，豈料4人全拿到電影中才能看到的「詭異怪牌」，嚇得趕緊去廟裡拜拜，但其中一人不信邪，沒去拜拜，隔年葬身火窟，嚇得其他3人每年鬼月準時到廟裡報到保平安。

根據《中天新聞》報導，事情發生在20年前的台南新營，當事人林慶章表示，他與另外3個好友相約在鬼門開的當天玩「大老二」，開了副新的撲克牌，13張牌發完，他拿起來一看，發現自己拿的竟然是A到K各一張的「一條龍」，詭異的事情還沒結束，其他3人拿的也全都是一條龍。

面對這種一輩子都沒碰過的詭異情形，嚇得4人當場渾身發抖，雖然硬著頭皮繼續玩，但越打越毛，便提早結束，相約隔天到廟裡拜拜，以防萬一。但其中一名呂姓男子不信邪，不願前往，儘管好友們不斷相勸，但呂男最終還是沒有去拜。

隔年4月，一場公寓大火將呂男燒成焦屍，嚇壞林慶章等3人，決心每年鬼門一開，就先去廟裡拜拜求平安。

不過事後有觀眾投書，四家都拿到一條龍其實是有訣竅，關鍵就在於洗牌方法，利用新牌從下面拿一疊疊到上面，連續堆疊六次，再從上面拿一疊網下放切牌，接著照順序發牌，就出現了詭異的四家都是一條龍情況，但對於當年情形是否也是如此，如今已不可考。

(中時新聞網)