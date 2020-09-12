金曲台語歌后詹雅雯12日在台北小巨蛋舉辦「30周年巡迴演唱會」感恩加場，同是她第4度攻蛋，昨邀來衛福部長陳時中擔任嘉賓，合唱金曲〈戀情海〉、〈想厝的人〉，掀起全場高潮，詹雅雯興奮喊：「阿中大哥。」提到每天下午2點都準時看電視關心疫情，打趣說每次一聽到「零確診」3個字就愛上陳時中，陳時中害羞說：「我老婆會生氣啦。」

她笑回：「我愛上他的聲音、誠懇，嫂子不會生氣，我真的很有眼光。」還直言要把陳時中簽下當藝人，「他絕對大紅，也是我公司最大咖，我只能去當打字小姐。」詹雅雯笑虧陳時中：「我要唱1個字都不讓我唱，這新人氣企圖心真強，這就是力爭上游 。」陳時中說：「雅雯小妹是歌唱界的大姐，新人大家要多多提拔，謝謝雅雯陪我唱，謝謝大家的捧場。」詹雅雯形容陳時中是「巨星型男阿中大哥」很有大將之風

而陳時中身穿休閒米色外套配牛仔褲，一上台舉左手，開心向觀眾打招呼，但表情緊繃，似乎心情緊張，詹雅雯在一旁替他打拍子，互動逗趣，陳時中說：「大家好，我是陳時中，喜歡叫我阿中也可以。」

談到邀請陳時中擔任嘉賓，詹雅雯事前相當謹慎保密，透露8月在商演碰到陳時中，陳時中直說自己是詹雅雯的粉絲，她邀陳時中擔任嘉賓，他一口答應，十分力挺，在開唱前，2人數度彩排，陳時中認真學習走位、升降，很看重這次表演，詹雅雯也教學他在台上大展現男子氣魄，相當用心。此外，詹雅雯一連飆唱〈後悔愛我是不是〉、〈一個人〉等逾30首歌，演唱到〈生死戀〉時忍不住淚崩，感謝粉絲多年來支持。

詹雅雯在台北小巨蛋開唱。（粘耿豪攝）

詹雅雯在台北小巨蛋開唱，邀來陳時中擔任驚喜嘉賓，互動逗趣。（粘耿豪攝）

(中時 )