劉以豪跨界歌壇，推出首張個人EP《U》獲佳績，實體銷售在光南、佳佳雙榜冠軍，聽聞好消息，劉以豪又驚又喜，打趣說：「嚇壞了，想去收驚！收到專輯成品時，就覺得很精緻很喜歡，現在有這樣的成績，感謝團隊的用心。」他近來正值宣傳期，日前赴南投清境農場拍攝新歌MV，飾演山中莊園主人，模樣帥氣。

他不斷穿梭在屋內、屋外細心地打掃及整理環境的日常，引起眾人好奇是哪個幸運的對象，可以享受這樣的待遇，最後謎底揭曉，開門迎接後迎面而來一隻可愛的小狗，劉以豪做的一切都是為了牠，他笑說：「真正的莊園主人應該是這隻小狗，要打掃、澆花、整理餐桌、打理莊園一切的自己，比較像是管家兼園丁。」

他提到家中有養狗，拍攝時很快與狗演員建立好交情，愛狗魂爆發，這也是他首度獨自拍MV，心情興奮，為此前晚整夜未闔眼，「幾乎都沒睡，眼睛閉起來一片黑，但完全找不到入睡的那一扇門，眼睛張開就五點了」，一大早敬業開工，精神飽滿拍攝順利完成。

(中時 )