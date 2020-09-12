基隆成功國小剷除破舊遊具，打造彩虹跑道讓校園亮起來。（市議員童子瑋提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆市成功國小是基隆唯一設立音樂班的國小，彩虹跑道去年6月底啟用後，其繽紛色彩讓整個學校亮了起來，但市議員童子瑋於12日指出，彩虹跑道很漂亮，但看來看去就是有個地方奇怪，原來是緊鄰彩虹跑道旁，有一組老舊不堪的罐頭遊具，很突兀希望改善。

童子瑋說，當初爭取彩虹跑道的施作，得到校方及學生家長的肯定，彩虹跑道很漂亮，但該老舊遊具與現場格格不入，因此在家長的建議下，並邀請校方及市府教育處相關單位辦理會勘，他很感謝市府的肯定，編列預算改善，讓成功國小的學童，有個特別又安全的遊具可以使用。

童子瑋指出，成功國小近幾年在校長陳怡君的帶領下，各項教學成績優異且表現亮眼，而成功國小音樂班更是基隆唯一設有音樂藝術才能專班，當初與設計師溝通的時候，希望遊具能夠融入音樂班的元素，才誕生了這座小提琴主體遊具，也希望大家共同維護校園環境，讓小孩能在安全的教學環境下開心快樂成長。

校長陳怡君說，當初規劃遊具時有兩個提案，除小提琴外，另一個是直笛造型遊具，經全校老師投票後，以懸殊的得票數，決定採用小提琴代表學校特色，地上還有音符和休止符，小提琴遊具經費約新台幣80萬元，預計最快9月底啟用。

(中時 )