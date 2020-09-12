普度後團聚大辦桌！基隆青年演繹「雞籠中元祭」傳統新文化。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

由基隆在地青年團體共同舉辦的2020第一屆「中元涼伴，回家吃飯」普度後吃辦桌系列活動，於12日晚間在基隆慶安宮廟埕熱鬧登場，包括市長林右昌、文化局長陳靜萍及雞籠中元祭主普聯姓會主任委員童永等人都到場共襄盛舉，肯定基隆在地青年展現的豐沛能量，創造雞籠中元祭的新可能性。

林右昌說，這次活動有5個年輕團隊共同主辦，大家希望重現以前基隆人在普度後辦桌吃飯的傳統，他除了以個人名義「認」了一桌，也抱著好奇的心情來參加這場盛宴，想看看年輕人有什麼樣的創意跟花樣。

市府指出，這次活動是由金豆咖啡、無用學堂、回基隆、雨島人、陳嫺儒等5個在地青年團體共同組成，辦桌菜色由玉龍宴席包辦、創新菜色食考房張正忠合作開發，並有鑒於雞籠中元祭對於基隆人的重要性，在百年傳統科儀之外，團隊希望重拾普度後吃辦桌的基隆人成長經驗，藉由傳統辦桌菜色結合創新基隆食物風土轉化，傳承並認識基隆。

市府表示，2020年因為疫情影響，市府與宗親會決定遶境不封街、科儀不打折，但基隆市民仍不減熱情，相揪參與相關活動，希望這次透過普度後吃辦桌活動，展現來自在地青年與民間參與的新能量，並透過結合基隆在傳統民俗下獨特生命經歷，提升成為雞籠中元祭的新文化風景，專屬於基隆人一年一度回家的日子。

中元涼伴工作室指出，這是首次舉辦這項活動，便有超過130人踴躍參與，參加的對象包含基隆在地組織、周遭鄰里等，活動於一個月前即報名額滿，同時系列活動之食物議題工作坊與雞籠中元祭朝聖導覽小旅行也都滿額成行，可見國家無形文化資產民俗類第一號，是根深於這座城市的基因，散發令人著迷的濃厚文化氣息。

(中時 )