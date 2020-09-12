教育界的奧斯卡獎，桃園市今頒發109年SUPER教師獎。(蔡依珍攝)

教育界的奧斯卡獎，桃園市今頒發109年SUPER教師獎。(蔡依珍攝)

桃園市長鄭文燦12日出席「桃園市109年度SUPER教師頒獎典禮」，除了表揚永順國小曾靜怡、福豐國中何嘉娥及陽明高中周書宇3位Super教師，鼓勵代表桃園角逐全國SUPER教師，為桃園爭光，也宣布今年起高中職以下教師的流感疫苗都到校施打，施打時間點仍有技術問題待克服，但明年起將率全國之先，全面隨班施打。

鄭文燦12日出席SUPER教師頒獎典禮，提到中央排定10月5日開始施打第一階段流感疫苗，衛生福利部針對師長只提供50歲以上教師施打、且要自己請假外出，去年起要求教育局開放教師請公假施打，但施打率僅4成，年初決定朝到校施打方式規畫。

鄭文燦提到，50歲以上教師約占4成，幼兒園本來就在中央補助的公費施打範圍內，但國中跟國小加起來約有近1萬6千名教師，如果施打率4成，備用的7000劑就已足夠，但若進一步擴及全部的國中小學老師，中央沒有補助、要靠地方增購，增購要時間，還有缺貨問題，就得重新排程，尤其增購到100％的話，10月5日施打期勢必得調整。

「疫苗政策我很了解！」鄭文燦舉桃園老人流感加肺炎鏈球菌、以及國中HPV子宮頸癌疫苗為例，全面改為到校施打，接種率從6成提高到9成，他已指示教育局跟校長、教師代表研議，但今年教師部分一定會到校施打，強調到校施打，師長可以省下100至150元的掛號注射費，更可免除舟車勞頓和請假問題。

鄭文燦強調50歲以上中央買、50歲以下市政府來買，雖然市款買比較貴，但要讓教師身心安心，也宣布不管桃園今年採取哪一案，明年要把全部的國中小學老師納入，而且都要到校隨班施打。

鄭文燦一度口誤稱高中職因「防禦力」較好，沒被列高危險群，並無納入接種對象，引起教師會反彈，但事後也親向教師會澄清，施打對象包含高中職以下2萬名教師，桃園市教師會理事長張瓊方感謝市府，但仍提到台北市、新北市、宜蘭縣、台中市教師隨班施打已行之有年，桃園市仍相對落後，教師施打率一直無法提升。

有教師透露，教師需以公假至校外指定地點施打疫苗，但公假僅2個小時，還會有班務、課務的問題，必須自己找老師幫忙代課或顧班級，有時光到診所排隊就不只2小時，何況還有往返問題，有代理老師還遇到衛生所刁難，不認校方發的教師證，最後只能無功而返。

3位代表桃園角逐「教育界的奧斯卡獎」全國SUPER教師，永順國小曾靜怡主任以完整的行政資歷，於跨領域與跨科室的整合中表現卓越，並運用資訊科技「智慧課堂」的教學模式，活化課堂風景，帶動學生成長；福豐國中何嘉娥老師是位全方位的體育教師，將課堂融入資訊、表演藝術、生命教育、英文等多元題材，發展適性課程吸引學生學習；陽明高中周書宇老師來自弱勢家庭，瞭解教育是翻轉孩子人生的關鍵，以有教無類的關心，讓學生視他為精神導師。

(中時 )