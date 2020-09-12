「2020台灣名人賽暨第34屆三商杯高爾夫邀請賽」定17日至20日在台灣高爾夫俱樂部（淡水球場）進行4回合72洞賽程。受全球疫情影響，外國選手入境須經2周隔離，前來參賽有其困難，大會全部邀請台灣選手參賽；總獎金新台幣1200萬元，冠軍獎金240萬元、亞軍144萬元，規模仍為全台第一大賽。

這項大賽由台灣名人賽高爾夫運動振興基金會、台灣高爾夫俱樂部與台灣職業高爾夫協會（TPGA）主辦，真理大學協辦，贊助單位三商投資控股公司與三商美邦人壽保險股份有限公司。今年有100位台灣好手，包括94位職業與6位業餘球員參賽，前兩回合結束後，取成績優者前50名晉級後兩回合決賽。

這項比賽自1987年創立至今已是第34屆，是台灣唯一由單一企業連續舉辦超過30年的男子高球賽，也是每年台灣職業男子高球賽的盛事。

大會會長翁肇喜表示，台灣名人賽暨第34屆三商杯高爾夫邀請賽，終於決定在9月17至20日舉行。在新冠肺炎疫情肆虐下、全球賽事紛紛喊卡，身為亞巡賽一站的台灣名人賽也無法置身事外，一直不敢倉促決定以何種方式繼續辦比賽。

其實停賽是最簡單，最安全的選項。不過大會選擇以參加台巡賽的方式延續今年度的台灣名人賽。國外選手來台參賽的可能性很低、所以由台灣選手補足名額後，可讓更多以往只能望而興嘆的本地選手，趁此機會踏入台灣名人賽的高球聖殿，一展多年苦練的身手。也可讓名人賽薪火相傳。

本屆選手參賽資格除了須是歷屆冠軍選手及去年比賽前十名選手外，地主選手為去年台巡賽排名前35選手，共同角逐高額冠軍獎金與獎杯。

2005及16年冠軍、39歲地主選手呂偉智尋求四度封王，52年次地主球員呂文德仍有實力追求賽史紀錄第5冠。林家兩位冠軍兄弟林文堂與林文科也都瞄準第二冠，林文堂在2009年奪冠、林文科在2003年封王。其中林文堂2018年以一桿之差並列亞軍，今年再度成為台灣球迷注目焦點。

年輕好手詹世昌、洪健堯、張緯綸、林冠伯、葉昱辰及王偉軒等 均尋求首冠。葉昱辰是今年第一場台巡賽─三花TPGA錦標賽冠軍，也是2020台巡賽獎金榜暫居第一。王偉軒是今年ThreeBond挑戰巡迴賽三冠王，上周提前登上今年TB挑戰巡迴賽獎金王。

長春名將陳志忠、盧建順與汪德昌亦參與爭冠，汪德昌兒子汪聰傑再度與父親同場參賽，葉彰廷與葉昱辰、許孟男與許育誠（業餘）兩對父子檔也追求個人最佳戰績。

(中時 )