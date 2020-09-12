5名由香港出發經東沙抵台的反送中抗爭者，被扣在陸委會手上，抵達高雄至今已近2個月，他們沒有任何對外聯絡管道，連律師都見不到。網友不禁酸民進黨：選前we care、選後who care。

臉書粉專「比特王」在臉書發文指出，選前大喊挺反送中說要挺香港的民進黨，選後有什麼表現？5名香港反送中參與人士來到高雄之後，就被送到陸委會。完全無法聯絡協助他們來台灣的人士表示，與他們當初所想的差距很大，民進黨並沒有想像中的挺香港，他感到難辭其咎，也希望香港人不要再來台灣了。而陸委會的聲明，並沒有解釋為什麼扣留2個月。

陸委會則表示，希望外界勿作不必要的揣測，政府也不會針對個案加以說明。

網友酸說，「當然囉！選前we care、選後who care」、「都說錯了，是先存放在陸委會，等下次選舉再提出來用，用不完在再存回。」、「Errr...最近沒要選舉。」、「今日香港，明日轉彎。」、「春天後母臉！」

(中時新聞網)