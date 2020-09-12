歐洲各國政府推行疫情紓困措施，背負沉重的財政壓力，為此歐洲央行（ECB）狂掃歐元區主權債券，購債速度比政府發債速度還快，藉此壓低該區借貸成本。

ECB大舉收購債券的結果，歐元區公債殖利率跌到歷史低檔。11日德國10年期公債殖利率，從10日的負0.427％再下探到負0.484％。

歐洲一些高風險發債國反倒成了實質受惠者。義大利10年期公債殖利率，自7月底以來始終在近1％的水位徘徊，上周五一度跌低到0.976％。

分析師預估，債市殖利率偏低的情況還將持續。歐洲國家為了籌措紓困支出財源再怎麼拚命發債，還是追不上歐銀的購債步調。

瑞銀集團預估，今年歐洲政府公債的淨供給量為負730億歐元，去年1,820億歐元。將已到期償還的公債排除不計，這代表今年歐洲央行收購的公債量，比歐洲政府的發債量還多。

根據歐銀最新公布的數據顯示，今年截至9月4日為止，歐銀已購入6,760億歐元的歐洲公債。而數據供應商Dealogic指出，同時間歐元區國家發債3,670億歐元。

瑞銀利率策略師坎納（Rohan Khanna）指出：「這讓政府幫不斷擴大的財政支出輕易找到資金，ECB在平穩市場運作上扮演重要角色。」

歐銀到次級市場收購債券，而非直接找上債券管理機構，以避開貨幣性融通（monetary financing）的爭議。既然發行的新債不夠歐銀收購，歐銀也將購債觸角伸向前幾年發行的舊債。

歐銀狂買歐元區公債，確實讓歐洲政府的籌資之路更為平順。上周之初，義大利以利率1.8％發售20年期公債，籌得100億歐元。4月時，義大利20年期公債殖利率尚在2.8％之上。

9月2日希臘以殖利率1.2％發行10年期公債，籌到25億歐元，發行利率不到3月間高點的三分之一。

(工商 )