電動車龍頭特斯拉的股價在9月大幅修正墜入熊市，但隨著「電池日」（Battery Day）活動於本月登場，料發表拉抬營運動能的新技術，包括瑞銀集團（UBS）在內的投行看好前景，調高特斯拉目標價。

瑞銀分析師11日指出，儘管特斯拉股價近來大失血，投資人仍樂觀期待這家電動車龍頭，在9月22日舉行的「電池日」端出大菜，發表全新電池技術或改款新車。

特斯拉股價上周大洗三溫暖，周五收漲在每股372.72美元，從幾日前的低點330美元回彈13％，但這個月迄今已狂跌25％。

瑞銀分析師胡梅爾（Patrick Hummel）領銜的團隊在致客戶報告中指出，基於營業額、利潤及平均每輛車的收入機會（revenue opportunity）可望提高，將特斯拉的目價價從160美元調高1倍至325美元，投資評等維持在「中立」。

特斯拉「電池日」預料會聚焦在乾電極（dry electrode）技術，能將電池的能量密度（energy density）提升50％左右。

瑞銀報告並提到，該強化續航力的電池產品，可望在未來3年幫每輛特斯拉電動車省下2,300美元的電池成本，此突破性發展也有助增強特斯拉的競爭優勢。

另一家投行Oppenheimer同樣看好「電池日」的加持效果，該行分析師羅施（Colin Rusch）給予特斯拉「優於大盤」的投資評等，目標價維持在451美元，意味特斯拉股價會從目前價位再漲21％。

羅施預期特斯拉「電池日」著重幾個領域，像是正負極材料設計，利用電池管理系統優化電力系統等。

不過羅施看多特斯拉，目前在華爾街仍屬少數，審慎保守看待特斯拉股價後市的還是居多。

從受調分析師5位評「買進」、15位評「持有」、10位評「賣出」來看，特斯拉的平均投資評等落在「持有」。

鑑於特斯拉平均目標價293.67美元，華爾街預估這家電動車巨頭股價，未來幾個月將跌22％。

(工商 )