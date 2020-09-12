帶團出去還爽偷吃女團員，高雄1名已婚男阿恭（化名），從海軍退伍後轉職成為導遊，期間卻偷吃3名女團員，互傳鹹濕對話訊息，阿恭還與其中1名女團員訂下條約，規定「每個月至少見一次面」、「一起出遊1周」等，正宮氣到不行一狀告上法院，向4人求償150萬元。

正公開庭時表示，夫妻結婚20多年，2016年間，向丈夫借手機時，意外發現與3名女團員關係曖昧，互傳鹹濕訊息，像是「妳是我心中的性感女神」、「想愛愛跟妳」、「小褲褲記得一件給我喔」、「多麼溫柔體貼，你也會這樣抱我嗎」等。

不只訊息內容不堪入目，正宮指控丈夫與其中1名女團員小雨（化名），訂下公約，規定「遵守承諾，做不到的事，別先講免得讓對方誤會」、「不能對任何人提」、「有機會陪我去旅遊一周，任何地方皆可」，阿恭和小雨還講到未來生孩子、結婚等，讓正宮非常崩潰。

阿恭則辯稱，自己與3名女團員只是朋友，因為關係較熟緣故，會互相開玩笑，無法證明彼此有親密關係、或曾經上床，反控妻子提出的LINE聊天紀錄，沒經過他同意，擅自拿手機竊錄，已經構成刑法妨害秘密罪，及妨害電腦使用罪，且嚴重侵害隱私權，自無證據能力。

法院審理此案時，調查手機對話紀錄，認為阿恭與3名被告女子，確實曾發生親密關係，已經超越社會一般男女正常社交行為，同時對夫妻生活之圓滿造成破壞，最後判處阿恭和小雨必須連帶賠償25萬元；另外2女則須連帶賠償10萬元。雖然被告不服上訴二審，但高雄高分院駁回，維持原判決確定。

(中時新聞網)